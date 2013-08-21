إلهام شاهين: "مبارك" ظُلم كثيرا ولم يفعل مثل "مرسي" وأنصاره

كتب : هند سعدالدين الأربعاء 21-08-2013 19:18

إلهام شاهين

صرحت إلهام شاهين لـ"الوطن"، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُلم كثيرا، ولم يكن مناسبا أن نتعامل مع رجل يبلغ من العمر 85 عاما بمثل ذلك التعامل؛ لأنه عندما طلب منه الشعب التنحي.. تنحى على الفور، وكان يحكم البلد لمدة ثلاثين عاما أي أنه متمكن من كل مؤسسات وهيئات الدولة، وبرغم ذلك لم يفعل مثلما فعل "مرسي" وأنصاره.

وأضافت شاهين، أن مبارك كان يستطيع أن يفعل الكثير، لكنه رجل وطني شريف وقاتل من أجل مصر، وليس من أخلاقه ومبادئه ذلك، وكان لابد أن نتعامل معه بأسلوب فيه تقدير واحترام، وأنا لا أستطيع أن أنكر أن الرئيس الأسبق مبارك له بعض الأخطاء، لكنها كانت غير متعمدة، حيث أهمل شؤونا كثيرة ويرجع هذا إلى السن والشيخوخة، ووفاة حفيده، ولكن لا ننكر أنه جنب إراقة الدماء، ولم يفرض نفسه علينا ومقولته الشهيرة تحققت الآن: "التاريخ سوف يحكم بما لنا وما علينا" فهو رجل حمى مصر من الخارج ومن العناصر الإرهابية الداخلية أيضا.

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