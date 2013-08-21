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ألفا كوناري ضيف شرف "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الثالثة

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ألفا كوناري ضيف شرف "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الثالثة ألفا كوناري ضيف شرف "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الثالثة

كتب : محمد عبد الجليل الأربعاء 21-08-2013 19:55

راسلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، جموع السينمائيين الأفارقة وبخاصة الذين حضروا الدورتين السابقتين من المهرجان 2012 / 2013؛ لشرح الموقف في الآن، وعددهم 250 ضيفا من كبار المخرجين والمؤلفين والنقاد والفنانين والذين يمثلون أعدادا هامة من عقول القارة الإفريقية.

يأتي هذا في إطار محاولات إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ومجلس أمناء المهرجان للدورة الثالثة، تصحيح المعلومات المغلوطة حول ثورة 30 يونيو، وكذلك فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تلك المعلومات التي وصلت للعديد من الدول الإفريقية عبر إعلام مغرض وغير موضوعي.

وتفهم عدد كبير منهم الموقف الآن، وتساءل بعضهم في عدد من النقاط وتم تغطيتها. كما أبدى البعض قلقه على مصر للمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، وخاصة من شعوب الدول الإفريقية ذات الهوية الإسلامية لمعرفتهم بمعنى التطرف ومنهم السنغال ومالي.

كما قام سيد فؤاد رئيس المهرجان بمقابلة وفد الاتحاد الإفريقي الذي زار مصر مؤخراً لشرح وجهة نظر السينمائيين والمثقفين. وعرض رئيس المهرجان على السيد ألفا كوناري رئيس دولة مالي السابق إمكانية أن يكون ضيف شرف للدورة الثالثة من المهرجان مارس 2014، ووافق كوناري، على ذلك لعلمه بأهمية دور هذا المهرجان الذي تعرف عليه رئيس مالي السابق من خلال تكريم دولة مالي في الدورة الثانية مارس 2013 بحضور السينمائي المالي العالمي سليمان سيسيه والذي كان المكرم الرئيسي للدورة.

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