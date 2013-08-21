الأسماك والفواكه والمكسرات تقوى الحيوانات المنوية وترفع فرص الإنجاب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من النصائح الغذائية التى تساهم فى تقوية الحيوانات المنوية وتعزيز صحتها ورفع فرص الإنجاب.

وأشار الباحثون إلى أن إكثار الذكور من تناول الخضراوات والفواكه والأسماك والمكسرات يساهم بشكل كبير فى تعزيز صحة الحيوانات المنوية اللازمة لإخصاب البويضة الخاصة بالمرأة، ويقلل من فرص إصابتها بالشيخوخة، وبالتالى يرفع فرص الإنجاب.

وتابع الباحثون أن اتباع تلك الحمية الغذائية الصحية يساهم فى تقليل معدلات تلف الحمض النووى الخاص بالحيوانات المنوية مقارنة بالأشخاص الذين لا يقبلون على تناول تلك الأطعمة، لافتين أن العناصر الغذائية الرائعة والفيتامينات والمعادن الموجودة بها هى المفتاح الرئيسى لتقليل معدل الأضرار الصحية التى تصيب الحيوانات المنوية.

وكما لفت الباحثون أن الرجال الذين تتعدى أعمارهم 49 عاما ويتناولون كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" و"هـ" والزنك وحمض الفوليك يرفع فرص الإنجاب، حيث تساهم تلك الأطعمة فى تعزيز صحة الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى تقليل تأثير الجذور الحرة الضارة، وكما تساهم الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل اليوسفى والبرتقال والفلفل والفراولة فى الحد من معدلات تلف وموت الحيوانات المنوية بنسبة 20%، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.