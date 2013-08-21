وزير العدل الليبى يبحث مع سفير بلاده لدى العراق ملف السجناء السياسيين

اجتمع وزير العدل الليبى صلاح الميرغنى بطرابلس اليوم، مع سفير بلاده لدى العراق ناجى شلجم وحضور المنسق العام لأسر السجناء السياسيين الليبيين فى الخارج سليمان الفورتية، ملف السجناء الليبيين فى السجون العراقية، وعودتهم إلى أرض الوطن .

وتناول الاجتماع متابعة تفعيل اتفاقية التعاون القضائى بين ليبيا والعراق، وبحث آخر التطورات بشأن السجناء الليبيين فى الخارج خاصة فى جمهورية العراق.

وقام سليمان الفورتية خلال الاجتماع بإطلاع الحضور على ما قامت به لجنة السجناء السياسيين الليبيين فى الخارج من زيارات للعديد من الدول لمتابعة ملفات هؤلاء السجناء.

وطالب الفورتية من وزير العدل بالحكومة الليبية بذل المزيد من الجهود، وتكثيف اتصالاته مع نظيره العراقى لتسليم السجناء السياسيين الليبيين المتواجدين بالسجون العراقية إلى ليبيا.