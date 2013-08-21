سيارة تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبى بطرابلس تعرضت للسرقة

قالت سوزان قدسى، ممثلة مجلس الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، ورئيس العمليات فى وفد الاتحاد الأوروبى بطرابلس، اليوم الأربعاء، إن موكب سفيرة الاتحاد الأوروبى قد تعرض للهجوم ونهب إحدى سياراته فى قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت سوزان قدسى فى تصريحات صحفية لها اليوم بطرابلس، أن الاعتداء وقع على إحدى سيارات الموكب الخاص ببعثة الاتحاد الأوروبى بطرابلس بالقرب من أكبر فنادق طرابلس، وهو فندق كورنتيا وسط العاصمة، وأنه تم سرقة محتويات إحدى سيارات الوفد بالكامل، موضحة أنه لم يتأذى أحد نتيجة السرقة، وأنها تمت فى غياب أعضاء الوفد الأوربى عن السيارات.

وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبيى عبد الرزاق القريدى قد اجتمع اليوم الأربعاء، بطرابلس مع المسئول الاقتصادى باسم الاتحاد الأوروبى باتريك مكلاى والوفد الاقتصادى المرافق له، والذى يزور ليبيا حالياً.

وأوضحت السلطات الليبية، أن هذا اللقاء يأتى لمتابعة الاجتماعات السابقة بين الجانبين والمتعلقة بالتطوير والدعم الاقتصادى والتجارى بين ليبيا والاتحاد الأوروبى، وأن الاتحاد الأوروبى قام بتخصيص ما قيمته 50 مليون يورو كدعم لليبيا خلال هذا العام، فضلاً عن عدد من المشروعات فى مجالات الصحة، والتعليم، والتدريب الفنى والأمن.