ما التغذية المناسبة لكبار السن؟

تعتبر الشيخوخة من التطورات الطبيعية للإنسان وهى مرحلة عمرية سيمر بها كل كائن حى، ما لم يتوفاه الله قبلا، ومع ظهور الشيخوخة تظهر معاناة كبار السن وخاصة بالنسبة لتغذية المناسبة فنجد أنهم لم يعودوا يريدون تناول الطعام بشهية مقارنة بالفترات السابقة.

ويقول الدكتور صبحى عيد إن مع التقدم بالسن يحدث نوع من تقليل الاختراق الغذائى، مما يقلل من احتياج المسن إلى تناول الطعام أو احتياجاته الغذائية كذلك قلة النشاط والحركة خاصة أنه يحدث تأكل للأنسجة الغضروفية فى منطقة المفاصل مما يؤثر على حركة المسن.

لذلك يجب الحرص على تناول المسن لوجبة صحية متكاملة للحفاظ على قدرته الجسدية وحمايته قدر الإمكان من الإصابة بكثير من الأمراض المعدية ومنها الأنفلونزا والبرد والتى تؤثر بشدة على المسنين بسبب ضعف المناعة فقر لدم والأنميا والإصابة بأمراض كثيرة كضعف الإبصار والحركة.

ويجب الحرص يوميا على تناول المسن إلى كمية مناسبة منن البروتينات سواء الحيوانية أو لنباتية فيجب أن يحصل المسن أسبوعيا مرتين على قطعة لحم حوالى 80 جراما، بالإضافة إلى تقليل تناول الدهون المشعبة وخاصة الدهن النباتى الذى يستخدم فى الأطعمة حاليا كما يفضل التقليل من الكبريوهيدرات والموجودة بشدة فى المكرونات والبطاطس.

وأضاف عيد أنه ويجب التركيز على تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية كالحديد والفسفور وغير من المعادن الموجودة بالأطعمة وخاصة الفواكه كما يجب الحرص على تناول المسن لكميات كافية من الماء والألياف والموجودة فى أطعمة كثيرة، كى لا يعانى من الأمراض الشائعة بالشيخوخة ومنها مرض الإمساك.