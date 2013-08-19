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السعودية للكهرباء تقبل استقالة على البراك الرئيس التنفيذى

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السعودية للكهرباء تقبل استقالة على البراك الرئيس التنفيذى السعودية للكهرباء تقبل استقالة على البراك الرئيس التنفيذى

قالت الشركة للكهرباء، أكبر شركة مرافق فى الخليج من حيث القيمة السوقية، إن مجلس إدارتها وافق على طلب الرئيس التنفيذى الحالى على البراك عدم الاستمرار فى منصبه اعتبارا من مطلع 2014.

وأضافت الشركة، فى بيان نشره اليوم "الاثنين" موقع البورصة السعودية على الإنترنت، أن مجلس الإدارة قرر تعيين زياد الشيحة فى منصب الرئيس التنفيذى اعتبارا من أول يناير المقبل.

وقال البيان "وافق مجلس إدارة الشركة فى جلسته المنعقدة مساء أمس "الأحد" على طلب المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذى للشركة، بعدم استمراريته فى العمل اعتبارا من أول يناير 2014، كما وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس زياد بن محمد الشيحة رئيسا تنفيذيا للشركة، اعتبارا من التاريخ نفسه".

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مصر 365

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