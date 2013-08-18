فلسطين وأمريكا توقعان اتفاقية لدعم موازنة السلطة بقيمة 148 مليون دولار

وقع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، والحكومة الأمريكية ممثلة بالقنصل الأمريكى العام مايكل راتنى، صباح اليوم الأحد، اتفاقية تحويل دعم مالى لموازنة السلطة الوطنية بقيمة 148 مليون دولار.

حضر حفل التوقيع وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن.

وخلال مراسم التوقيع، أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى بالدعم المستمر الذى تقدمه الولايات المتحدة للشعب الفلسطينى، مؤكدا أن هذا الدعم يسهم فى تمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم.

من ناحيته، أكد القنصل الأمريكى العام التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية، وجهود رئيس الوزراء وحكومته بالنهوض بمؤسسات الدولة، موضحا أن هذه المساعدات هى دليل على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد والشعب الفلسطينى.

بدوره أعرب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن عن سعادة الوكالة لمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الفلسطينى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 1994 ما يزيد على 3.4 مليار دولار، توزعت فى قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والموارد المائية والبنية التحتية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وبرامج أخرى.