ترقب داخل وزارة التجارة بأبراج المالية تخوفا من تكرار لأحداث العنف

قال مصدر مسئول بوزارة التجارة، إن العاملين بجميع القطاعات التى تخص التجارة الكائنة بأبراج المالية، لديهم حالة من الترقب، بعد الحريق الذى نشب بأبراج تخص وزارة المالية الأيام الماضية، خاصة أن الحريق نشب فى جراج السيارات الخاص بوزارة التجارة.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن عددا كبيرا من الموظفين متخوّفون من الحضور لمقر عملهم بالوزارة، وأنه فى انتظار انتهاء تحقيقات النيابة التى تعاين موقع حادث الحريق، لافتا إلى أن أعمال السطو والبلطجة وصلت إلى مقر المبانى وداخل مكاتب العاملين بالوزارة بعد اقتحام الأبواب الخارجية للمبانى من البلطجية.

وأشار إلى أن عددا من الموظفين متغيبون، وفى انتظار استقرار الأوضاع للعودة لعملهم، كما أن البعض الآخر يغادر مبكرا تأمينا على أرواحهم.