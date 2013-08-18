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"التعبئة والإحصاء": ارتفاع عدد العاطلين إلى 3.6 مليون مصرى هذا العام

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"التعبئة والإحصاء": ارتفاع عدد العاطلين إلى 3.6 مليون مصرى هذا العام "التعبئة والإحصاء": ارتفاع عدد العاطلين إلى 3.6 مليون مصرى هذا العام

ارتفع عدد المتعطلين فى إلى 3.6 مليون متعطل بنسبة 13.3% من إجمالى قوة العمل، وبزيادة قدرها 36 ألف متعطل بنسبة 1.0٪ عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 1.3 مليون متعطل بنسبة 54.2٪ عن نفس الربع من عام 2010، وذلك وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز، فى بيان له، اليوم الأحد، إن الزيادة فى هذا المعدل نتيجة ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من أحداث وتباطؤ فى الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.

وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) حوالى 73.9٪ من إجمالى المتعطلين، حيث بلغت 9.3٪ للفئة العمرية (15- 19 سنة)، و42.3٪ للفئة العمرية (20- 24 سنة)، و22.3٪ للفئة العمرية (25- 29 سنة).

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل، بينما كان 9.7٪ فى الربع السابق، و4.9% فى نفس الربع من عام 2010، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 25.1٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 25.0 ٪ فى الربع السابق 22.2٪ فى نفس الربع من عام 2010.

وارتفعت نسبة البطالة بين حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، حيث بلغت 75.9٪ من إجمالى المتعطلين، حيث بلغت 45.4%

بين الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة، و30.5٪ بين حملة المؤهلات الجامعـية وما فوقها (44.2٪ ذكور، 55.8٪ إناث).

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مصر 365

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