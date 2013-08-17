أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

كيونت: لم نواجه مشكلة قانونية بمصر وندعو لتشريعات لتنظيم السوق

Google+ Print
كيونت: لم نواجه مشكلة قانونية بمصر وندعو لتشريعات لتنظيم السوق كيونت: لم نواجه مشكلة قانونية بمصر وندعو لتشريعات لتنظيم السوق

قالت دونا أمسون الرئيس التنفيذى لشركة كيونت، إن العمل بمجال البيع المباشر يزيد من دخل الأفراد ومن يبحثون عن فرص عمل إضافية، مشيرا بشأن تجربتها الشخصية بأنها كانت تحلم بحياة أفضل لأطفالها وهو ما حققته من خلال تجربتها بمجال البيع المباشر.

وأضافت فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، بمقر الشركة بدولة ماليزيا، أن شركات التسويق الشبكى غير الشرعية تقلق كيونت خاصة فى الأسواق التى لا يوجد بها قوانين تنظم هذا الأمر، كونه يضر بسمعة هذا النوع من التسويق مثلما حدث بمصر مؤخرا.

وأكدت آمسون بأن كيونت لم تواجه مشكلة قانونية بمصر لأن لديها منتج ذو قيمة، مشيرة أن هناك بعض مبادرات تقوم بها الشركة لإيجاد تشريعات لتنظيم التسويق الشبكى ومن بينهم .
> وأشارت بان التسويق الشبكى والبيع المباشر يؤثر بشكل إيجابى على اقتصاديات الدول، حيث يؤثر بسرعة نمو الاقتصاد الأمريكى مثلا بنسبة 25 فى المائة.

وحول تضارب الفتاوى بشأن تحريم التسويق الشبكى ذكرت بأن الهيئة العليا للفتاوى بدول الخليج أصدرت فتاوى بعد مراجعة المنتجات وطريقة عمل الشركة والرخص بأن العمل بمجال التسويق الشبكى والبيع المباشر حلال.

وأكدت على أهمية إصدار قانون ينظم عمل التسويق الشبكى فى الدول التى لا يوجد بها مثل تلك التشريعات مدللة على ذلك بما حدث بدولة ماليزيا عند انتشار شركات البيع المباشر وانتشار الشركات الهرمية فأنها أصدرت تشريعات تنظم عملها، ما أدى إلى نجاح العديد من الشركات منهم كيونت حيث وصل دخل الدولة من حجم البيع المباشر سنويا نحو 3 مليار دولار، والشركات استطاعت أن تستثمر وتصبح من أكبر خمس شركات للتسويق الشبكى على مستوى القارة الأسيوية.
>1.jpg

G520fe890aa61a.jpg

G520fe890b51b6.jpg

G520fe890c20bc.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية