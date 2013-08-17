قبول استقالة أسامة الحسيني المقرب لـ"الإخوان" من رئاسة "المقاولون العرب"

كتب : أحمد مصطفى منذ 30 دقيقة

أصدر إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على قيام محمد محسن صلاح الدين، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأعمال رئيس شركة المقاولون العرب، خلفا للدكتور أسامة الحسيني، الذي تقدم باستقالته من رئاسة الشركة وقبلها الوزير.

كما أصدر الوزير قرارا بقيام سيد العشري بأعمال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن أسامة الحسيني تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعروف عنه قربه من "الإخوان" وتم تعيينه نظرا لصداقته للدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان في حكومة هشام قنديل السابقة، واعتبر ذلك وقتها مخالفة لأعراف الشركة التي دائما ما يرأسها أحد أبنائها وموظفيها القدامى.