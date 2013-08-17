الإسكان: المستندات المحترقة بمبنى المقاولون العرب لها صور إلكترونية محفوظة

كتب : أحمد مصطفى السبت 17-08-2013 13:12

أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان أنه توجد صور الكترونية محفوظة على الحاسب الآلي، من المستندات التي احترقت مع مبنى شركة المقاولون العرب خلال أعمال العنف مساء أمس عند قسم الأزبكية.

وقال محلب، إن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم اللازم للشركة، وهذا الحادث بالرغم من حجمه الكبير لن يؤثرعلى أدائها أو على الالتزام بالجدوال الزمنية الخاصة بإنهاء المشروعات القومية التي تنفذها.

تجدر الإشارة إلى أن حريقًا هائلا شب بمبنى إداري تشغله شركة المقاولون العرب بشارع رمسيس، هو مبنى مؤجر من الهلال الأحمر المصري، وتشغل الشركة ستة أدوار به.