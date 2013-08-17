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قوى وحركات سياسية تدعو لـ«مقاطعة بضائع الإخوان»

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قوى وحركات سياسية تدعو لـ«مقاطعة بضائع الإخوان» قوى وحركات سياسية تدعو لـ«مقاطعة بضائع الإخوان»
أحزاب تتهم الجماعة بتمويل «تخزين السلاح وترويع الأهالى»

كتب : خالد عبدالرسول السبت 17-08-2013 08:06

دعت أحزاب وقوى وحركات سياسية لما وصفته بـ«مقاطعة الإخوان شعبياً ومقاطعة بضائعهم» خلال مقاطعة تجارة رجال أعمال الإخوان، رداً على ما وصفته بمحاولات التنظيم إشعال وإعادة التاريخ إلى الوراء.

ودعت حركة «تمرد»، أمس، فى صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» إلى مقاطعة ما وصفته بـ«منتجات الإرهابيين القتلة اللى بفلوسنا وبفلوس أمريكا وقطر عاوزين يولعوا البلد»، وفى هذا السياق، نشرت الحركة قائمة تضم 51 شركة تحت عنوان «قائمة محلات الإخوان فى مصر». وكان من بين المحال: محلات التوحيد والنور، ومنتجات الحسن والحسين، وصيدليات سيف، وسوبر ماركت زاد، وأولاد رجب، وخير زمان، وسعودى، وأسماك وادى النيل، ومدارس التيسير، ومدرسة جانا دان الإسلامية الأمريكية، وأبو الفداء للملابس، والفريدة للملابس، وشركة سلسبيل، ومناحل عبدالجواد. وفى سياق متصل، دعت أحزاب التحالف الشعبى والتجمع والكرامة والناصرى والتيار الشعبى وحزب العمال والفلاحين فى حلوان، فى بيان لها أمس، إلى مقاطعة شعبية للإخوان، وتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية مكتسبات الثورة. وقالت الأحزاب فى بيان لها: «تعرضت أكثر بقاع مصر عمالاً وتاريخاً نضالياً إلى عدة ممارسات عنيفة للإخوان بداية من الهجوم على ميدان الشهداء مرة قبل العزل وأخرى بعدها، ومرة أخرى فى شوارع حلوان مجتمعة».

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