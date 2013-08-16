ما أنواع الكريمات الواقية من أشعة الشمس؟

فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة نسعى إلى استخدام واقٍ يحمينا من أشعة الشمس المحرقة ولكن قد نحتار فى اختيار النوع المناسب لنا وقد لا نستطيع تحديد أيهم أفضل لنا فما هى أنواع تلك الكريمات وكيف يمكننا أن نختار الأفضل من بينهم؟

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للإمراض الجلدية إلى أن وضع كريم واقٍ ضد أشعة الشمس من الأمور الهامة جدا لحماية الجلد من الحروق.

ويبين دكتور محسن أن هناك نوعين من الكريمات الواقية من أشعة الشمس فالنوع الأول تعمل على عكس أشعة الشمس من الجلد وبالتالى فتدخل كميات ضئيلة جدا إلى الجلد.

بينما يعمل النوع الثانى على امتصاص أشعة الشمس الضارة وبالتالى لا تدخل فى الجسم بل تظل بخارج الجسم.

ويشير هنا دكتور محسن أن الدراسات الحديثة حتى الآن لم تظهر أفضلية فى نوعية كريمات الوقاية من أشعة الشمس ألا من خلال المدة الزمنية التى تعمل من خلالها.

حيث يقول إن أفضلية الاختيار هنا يجب أن تكون من خلال المدة الزمنية التى يستطيع فيها الكريم أن يحمينا من أشعة الشمس المحرقة.

كما يمكن التفضيل أيضا حسب معادل الحماية منة والتى يفضل أن تزيد عن 60%.

وبشكل عام يشير دكتور محسن إلى أنه يجب أن نضع الكريمات الواقية من أشعة الشمس قبل التعرض للشمس بساعتين ثم تكرار تلك العملية كل ساعتين وذلك لضمان حماية الجلد فمن الأخطاء الشائعة وضع الكريم مرة واحدة فقط ثم التعرض المباشر لأشعة الشمس.