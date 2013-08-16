عماد أديب: ما يتم حرقه في رمسيس هو مبنى "بنك الدم" وليس "المقاولون العرب"

طبيبة بـ"بنك الدم" تناشد الدفاع المدني بالتدخل وحماية أرواح المرضى

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

قال الإعلامي عمادالدين أديب، خلال برنامج "هنا العاصمة"، إن ما يتم حرقه الآن في منطقة رمسيس هو مبنى "بنك الدم" وليس مبنى تابع لشركة لمقاولون العرب.

وقالت الدكتورة آمال هلال، أحد المسؤولين ببنك الدم، إن هناك أرواح أبرياء محتجزة داخل المبنى الذي يتم حرقه، مناشدة قوات الدفاع المدني أن تتدخل وتحميهم.

وأكدت هلال، أنه لم تصل حتى الآن أية سيارات للإطفاء، مشيرة إلى وجود بعض الأشخاص المدنيين يحاولون مساعدة المتواجدين داخل المبنى وإمدادهم بالإسعافات، مشيرة إلى أن كل المتواجدين داخل المبنى رجال وليس بينهم نساء.