«سهيل» يظهر في سماء الكويت 24 الجاري

| كتبت غادة عبدالسلام |

>تشهد سماء الكويت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ظهور نجم سهيل الذي يعتبر من ألمع نجوم السماء مشيرا الى بداية التغيير الفصلي.>وفي هذا السياق، أشار مدير إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي بالإنابة بدر العميرة الى أن نجم سهيل أو «سهيل اليماني» سيبدأ بالظهور في سماء الكويت قبل شروق شمس يوم 24 أغسطس الجاري حيث يكون منخفضاً نحو الأفق الجنوبي، لافتا الى ان ظهوره يعني بداية التغير الفصلي وبرودة الجو نسبياً وقصر النهار، وانحسار لهيب الصيف، وانتهاء ريح السموم، وازدياد احتمال هطول الأمطار، مذكرا بقول العرب «'إذا طلع سهيل لا تأمن السيل وتلمس التمر بالليل».>وبين أن «نجم سهيل» تسهل مشاهدته في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أما في النصف الشمالي حيث الجزيرة العربية تقع ضمن نطاقه، فلا يظهر في سمائها باتجاه الجنوب إلا في أواخر أغسطس، وتحديداً في الرابع والعشرين منه، ويعني ظهوره بداية التغير الفصلي وانتهاء فصل الصيف حسب المقولة «سهيل نجم بهيّ طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ».>وأوضح العميرة ان «نجم سهيل» هو ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة، وثاني ألمع نجم في السماء ليلاً بعد الشعرى اليمانية، فهو ألمع النجوم سطوعاً، وستكون رؤيته صعبة ومع مرور الأيام يزداد ارتفاعه وظهوره وابتعاده عن الأفق في منتصف شهر أكتوبرالمقبل، مشيراً إلى أن مدة مكوثه بالسماء هي 52 يوما وبعدها سيكون أسفل الأفق الجنوبي لأنه من نجوم السماء الجنوبية، وسبب ظهوره هو ميلان محور الأرض اثناء دورانها حول الشمس فتظهر بعض النجوم الجنوبية ومنها نجم سهيل في هذا الوقت من كل عام.