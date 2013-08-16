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"صحة" الغربية: مقتل شخص وإصابة 50 آخرين في أحداث طنطا

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"صحة" الغربية: مقتل شخص وإصابة 50 آخرين في أحداث طنطا "صحة" الغربية: مقتل شخص وإصابة 50 آخرين في أحداث طنطا

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي الجمعة 16-08-2013 18:44

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الأحداث التي تشهدها مدينة طنطا، أسفرت حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 50 آخرين.

وكشف شهود عيان، أن عدد القتلى وصل لنحو 8 أفراد منهم قتيل، تم نقل جثته لمستشفى المنشاوي العام، في حين أن هناك 7 آخرين لم يتم نقلهم حتى الآن، ومازالت حرب الشوارع مستمرة بين الإخوان المسلمين والأهالي في شارع سعيد والشوارع المحيطة بديوان عام محافظة الغربية ومديرية الأمن وقسم ثان طنطا.

من جانبه، أكد اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، أنه تم إلقاء القبض على 11 من شباب الإخوان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وأن قوات الأمن بالتعاون مع قوات الجيش، تحاول السيطرة على الموقف، مشيرًا إلى أن عدد المصابين من الشرطة 5، منهم ضابط و4 مجندين مصابين بكسور وكدمات متعددة، نافيا وجود قتلى بين صفوف الشرطة.

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