اتحاد الغرف والصناعات يطالبان بتفويضهم لإصدار تصاريح سير سيارات نقل البضائع

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتحاد الغرف واتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وقواتنا المسلحة الباسلة، وبهدف ضمان توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية لأبناء الوطن فى مختلف ربوع مصر، ولمنع تكدس الموانئ، فقد طالب منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تفويض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة للغرف التجارية بالمحافظات بتلقى طلبات التصاريح الخاصة لسيارات نقل البضائع والسلع للتحرك أثناء ساعات حظر التجوال، وذلك على غرار ما تم عقب ثورة 25 يناير المجيدة.

وأضاف أحمد الوكيل فى بيان له أن الإجراء سيكون على غرار ما سبق، حيث تتقدم الشركة بطلب للغرفة التجارية بالمحافظة المسجلة بها، أو لاتحاد الصناعات المصرية يتضمن (اسم الشركة وسجلها التجارى ورقم ونوع السيارة – اسم السائق ورقم رخصة قيادته ورقمه القومى) لكل سيارة، حيث يتم إصدار التصريح مباشرة من غرف الموانئ بمحافظات الإسكندرية– بورسعيد- دمياط – السويس، ومحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة – القليوبية) والشرقية، وستتلقى باقى غرف المحافظات الطلبات، والتى ستصدر مركزيا بالقاهرة فى نفس اليوم، وتلتزم الشركة بإصدار خط سير يومى للسيارة متضمنا المجموعة السلعية وخط السير، أو خط سير أوتوبيس العمال وكشف بأسماء العمال.

وأوضح البيان أن محمد السويدى، نائب رئيس اتحاد الصناعات، قال إن إصدار تلك التصاريح سيساعد على وفاء الصناعة المصرية بالتزاماتها التصديرية لضمان تدفق الحصيلة الدولارية، وكذا تيسير وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، إلى جانب وصول العمال إلى المصانع فى كافة الورديات، لتعمل بكامل طاقتها لضمان تعافى الاقتصاد المصرى.

وأكد محمد السويدى بأنه سيتم بدء التنفيذ يوم الأحد القادم، وأن إصدار التصاريح سيستمر لحين انتهاء حظر التجوال الذى نامل أن ينتهى فى القريب العاجل.