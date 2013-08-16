المتهم بتفجير نيابة مطروح العسكرية ضبط بحوزته سيديهات لمنشآت حيوية

أعلنت مديرية أمن مطروح، منذ قليل أنه تم ضبط السيارة رقم 1709 جمرك البحر الأحمر ماركة هامر رصاصى اللون قيادة عبد العزيز عرفة عبد المنعم (24 سنة) مصرى الجنسية مقيم بالمملكة العربية السعودية وحضر إلى البلاد فى منتصف شهر يونيو الماضى، ومقيم بشارع المقدم حسنى حماد الإسكندرية.

وأكدت المديرية أن المتهم ضبط وبحوزته جهاز GBS ومجموعة اسطوانات خاصة ببعض المنشآت الحيوية، وعدد 14 زجاجة مولوتوف معدة للاستخدام وكشاف ليزر وكمية كبيرة من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد كبير من الأصابع الخاصة بتفجير مادة TNT ومتهم هو آخرين جارى ملاحقتهم بارتكاب جريمة إلقاء قنبلتين على النيابة العسكرية مساء أمس وتفجير شريط السكة الحديد بالكيلو 35 صباح اليوم، وجارى التحقيق ومناقشة المتهم لاتخاذ اللازم قانونا.