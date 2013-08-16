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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يتخذ أي موقف تجاه مصر خلال اجتماعه

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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يتخذ أي موقف تجاه مصر خلال اجتماعه مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يتخذ أي موقف تجاه مصر خلال اجتماعه
أكد مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معتز أحمد خليل، أن مجلس الأمن لم يتخذ أي موقف خلال اجتماع، الخميس، تجاه ما يحدث في مصر. وأوضح «خليل» في تصريح خاص لقناة «سي بي سي» الفضائية، الجمعة، أن اجتماع الخميس عبارة عن جلسة مشاورات غير رسمية تمت بناء على طلب من فرنسا وساندتها المملكة المتحدة وأستراليا، لافتًا إلى أنه عندما تطلب إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن عقد جلسة مشاورات غير رسمية لا يملك رئيس مجلس الأمن عدم عقد الجلسة وعليه أن يعقد هذه الجلسة. وشدد على أن الموقف في مصر هو شأن داخلي لا يهدد السلم الأمني والدولي وبالتالي لا يستدعي تداوله في مجلس الأمن، لافتًا إلى أن ما يخرج عن هذه الجلسة هي نقاط مكتوبة للصحافة أو بيان رئاسي ولكن لا يصدر عنها قرارات. وبشأن وجود اتصالات خاصة بالموقف الروسي والصيني، قال إن وزير الخارجية قام بالاتصال بنظيره الروسي، الخميس، للتنسيق فيما بينهما، بالإضافة إلى بعثات دول اخرى صديقة، لافتًا إلى أنه حتى الدول التي لا تتفق مع الموقف المصري يتم الاتصال بها وشرح وجهة النظر. 

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