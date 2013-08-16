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«الحياة» تبث فيديو مهاجمة أنصار «الإخوان» للأهالي بـ«السلاح والمولوتوف»

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«الحياة» تبث فيديو مهاجمة أنصار «الإخوان» للأهالي بـ«السلاح والمولوتوف» «الحياة» تبث فيديو مهاجمة أنصار «الإخوان» للأهالي بـ«السلاح والمولوتوف»
بثّت قناة «الحياة»، مساء الجمعة، لقطات يظهر فيها شخصان من أنصار جماعة «الإخوان» يجهزان زجاجات مولوتوف أعلى كوبري 15 مايو. كما عرضت «الحياة» لقطات لشخصين آخرين يصوبان سلاحهما تجاه الأهالي، حسبما ذكرت القناة. كانت «الحياة» عرضت لقطات لظهور شخص ملثم مسلح، يحمل بندقية آلية في ميدان رمسيس، الجمعة، فيما يحتفي به أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، وهو يعبر الميدان، وأمامه سيارة ملاكي، يقف على خلفيتها شخص يحمل علم تنظيم القاعدة، وهو الأمر الذي تسبّب في تعرض طاقم القناة لإطلاق نار والحصار من أنصار «الإخوان»، حسبما أفادت القناة.

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