«الصحة»: 17 قتيلاً و182 مصابًا حصيلة اشتباكات الجمعة بالمحافظات

قالت وزارة الصحة، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت، الجمعة، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن في جميع المحافظات بلغت 17 قتيلاً و182 مصابًا حتى الآن. وأضافت الوزارة في بيان صادر، مساء الجمعة، أن الاشتباكات بمحافظة القاهرة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 109 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات «القبطي والهلال والدمرداش ودار الشفاء» لتلقي العلاج. وأوضحت أن الاشتباكات في الجيزة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج. وأشارت إلى أنه تمت إصابة 17 شخصًا في اشتباكات الإسكندرية وتم نقلهم إلى مستشفيي «رأس التين والرمد» لتلقي العلاج، موضحة أن عدد حصيلة الاشتباكات في باقي محافظات الجمهورية بلغ 11 حالة وفاة وإصابة 49 شخصًا.

شبكةعيونالإخبارية

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