سامح سيف اليزل: "الإخوان" استعانت بعناصر من "القاعدة" لتوسيع دائرة العنف

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

قال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل، إن جماعة الإخوان المسلمين استعانت بعناصر من تنظيم القاعدة لتوسيع دائرة العنف في الشارع المصري، مشددا على ضرورة التعامل مع كل من يحمل السلاح في الشارع.

وطالب سيف اليزل في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة"، بضرورة استخدام المزيد من القسوة مع الإرهاب الذي ينتشر في الشوارع، مشيرا إلى أن موقف السعودية لم يكن مفاجئا، وهو موقف مشرف.

وأكد أن الإعلام الغربي ليس على علم أو معرفة بما يحدث في الكنائس المصرية ولا ممتلكات الأقباط.