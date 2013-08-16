سفير مصر بالسعودية: القاهرة بالنسبة للمملكة «الجناح الآخر للأمة العربية»

قال عفيفي عبد الوهاب، السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، إن السعودية تقف مع مصر قلبًا وقالبًا، وإن مصر بالنسبة للمملكة هي الجناح الآخر للأمة العربية. وأضاف «عبد الوهاب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، مساء الجمعة، أن الجالية المصرية تشعر بما تمر به مصر من أخطار، مشيرًا إلى أن السعودية أرسلت 5 مليارات دولار مساعدات لمصر. وأكد «عبد الوهاب» أن المملكة السعودية تتبنى منهج الوسطية في تطبيق الإسلام، وتعمل على نبذ الشدة والتطرف، مشيرًا إلى أنها تدعم الأزهر الشريف الذي يمثل وسطية الإسلام. كان العاهل السعودي، قال إن المملكة شعبًا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، مشددًا على أنه «نقف مع مصر في حقها الشرعي في ردع العابثين». وأضاف «عبد العزيز»، في كلمة له للتعليق على الأحداث في مصر، أذاعتها قناة «العربية»، عصر الجمعة، أن كل من يتدخل في شؤون مصر الداخلية يوقد الفتنة، مضيفًا: «واثقون أن مصر ستستعيد عافيتها».إعلان - Ads إعلان - Ads
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