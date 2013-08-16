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الإسكوا: انفجار الضاحية لن ينال من عزيمة اللبنانيين

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الإسكوا: انفجار الضاحية لن ينال من عزيمة اللبنانيين الإسكوا: انفجار الضاحية لن ينال من عزيمة اللبنانيين

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا د.ريما خلف أن الانفجار الذى ضرب الضاحية الجنوبية من بيروت لن ينال من عزيمة اللبنانيين على المضى قدما فى بناء مستقبلهم على أسس ومبادئ السلم الأهلى التى آمنوا بها وناضلوا من أجل تحقيقها لسنوات طوال.

وقالت خلف، فى تصريح لها اليوم الجمعة، إن هذا العمل الإرهابى وإن نجح فى اختراق حصانة المبانى والمرافق فانه لن ينجح فى اختراق حصانة النفوس ولا فى تقويض إرادة اللبنانيين فى العيش المشترك الآمن والكريم ولا فى إحباط عزمهم على التمسك بلبنان موطنا آمنا لجميع أبنائه وجزءا فاعلا من عالمه العربى يسمو بهم وينهضون به.

وأكدت خلف عزم الإسكوا على مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان والتضامن مع شعبه فى هذه اللحظات المصيرية، مبدية ثقتها بأن حكمة الشعب اللبنانى وقياداته فى التعالى على الخلافات السياسية وتغليب الوحدة الوطنية على أى اعتبار آخر ستصل بهذا الوطن إلى بر الأمان مهما اشتدت المحن.

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