اجتماع ليبى للمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

عقد بمنطقة الجفارة الليبية، اليوم الجمعة اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية التى تمر بها ليبيا، خاصة العاصمة الليبية طرابلس، والمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة.

وتناول الاجتماع، الذى حضره أعضاء ملتقى الوحدة الوطنية بالمنطقة الغربية الليبية، مناقشة قرار رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" والخاص بتأمين العاصمة طرابلس والطريق الساحلى والذى تم بموجبه تكليف قوات درع ليبيا بذلك، ومتابعة التداعيات التى نتجت عن هذا القرار.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على احترام الشرعية الوطنية ممثلة فى المؤتمر الوطنى العام والحكومة الليبية المؤقتة وتكليف أجهزة الدولة المتمثلة فى الجيش الوطنى والشرطة بحفظ الأمن وملاحقة العناصر الخارجة على القانون، مشددين على أن تكليف أى جهات أخرى غير الجيش الوطنى والشرطة يعتبر مخالفا للشرعية، معلنين دعمهم للحوار الوطنى الذى يضم كافة الليبيين بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتفعيل قانون العدالة الانتقالية.