أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اجتماع ليبى للمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

Google+ Print
اجتماع ليبى للمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس اجتماع ليبى للمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

عقد بمنطقة الجفارة الليبية، اليوم الجمعة اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية التى تمر بها ليبيا، خاصة العاصمة الليبية طرابلس، والمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة.

وتناول الاجتماع، الذى حضره أعضاء ملتقى الوحدة الوطنية بالمنطقة الغربية الليبية، مناقشة قرار رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" والخاص بتأمين العاصمة طرابلس والطريق الساحلى والذى تم بموجبه تكليف قوات درع ليبيا بذلك، ومتابعة التداعيات التى نتجت عن هذا القرار.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على احترام الشرعية الوطنية ممثلة فى المؤتمر الوطنى العام والحكومة الليبية المؤقتة وتكليف أجهزة الدولة المتمثلة فى الجيش الوطنى والشرطة بحفظ الأمن وملاحقة العناصر الخارجة على القانون، مشددين على أن تكليف أى جهات أخرى غير الجيش الوطنى والشرطة يعتبر مخالفا للشرعية، معلنين دعمهم للحوار الوطنى الذى يضم كافة الليبيين بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتفعيل قانون العدالة الانتقالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365