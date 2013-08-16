انطلاق النشطاء من القائد إبراهيم إلى الإبراهيمية للتصدى للإخوان

قال إيهاب القسطاوى – منسق حركة تغيير بالإسكندرية، إن مجموعة كبيرة من النشطاء السياسيين قد احتشدوا منذ قليل بمسجد القائد إبراهيم وقاموا بتنظيم مسيرة انطلقت إلى منطقة الإبراهيمية للتصدى إلى الإخوان المسلمين هناك.

وشهدت الإبراهيمية اشتباكات عنيفة بين الأهالى ومجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم الذين قاموا بمحاولة اقتحام قسم شرطة سيدى جابر، وأطلقوا الرصاص حى والخرطوش بكثافة.

كما قاموا بإشعال النيران بكوبرى الأبراهمية وحاول أهالى منطقة الحضرة البحرية بشارع أبو قير التصدى لهم، وإمتدت الاشتباكات إلى منطقة كوبرى كليوباترا.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لحركة تمرد بالإسكندرية، سقوط أول حالة وفاة فى الاشباكات العنيفة التى شهدتها منطقة الإبراهيمية.