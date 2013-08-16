أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

المئات يشيّعون جثمان أسماء محمد البلتاجي في غياب والدها وهتافات من والدتها

  • مصر
  • 8
Google+ Print
المئات يشيّعون جثمان أسماء محمد البلتاجي في غياب والدها وهتافات من والدتها المئات يشيّعون جثمان أسماء محمد البلتاجي في غياب والدها وهتافات من والدتها
شيع المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، جثمان «أسماء» ابنة القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، من مسجد السلام بمدينة نصر قبل صلاة العصر، حيث تحركت مسيرة بالسيارات في تجاه مقابر «الوفاء والأمل» القريبة من المسجد، ورددوا هتافات: «لا اله الا الله.. الشهيد حبيب الله». ورفع أحد أقارب «أسماء» تصريح الدفن أمام وسائل الإعلام قائلا: «بعض القنوات الفضائية أذاعت كذبًا عدم وفاة أسماء البلتاجى، واكتفى أنصار الإخوان بدخول أقارب الراحلة إلى المقابر فقط». وغاب محمد البلتاجي والد المتوفاه عن الجنازة ومراسم الدفن، وقال أحد الأخوان المشاركين بالجنازة، عن شهادة وفاة أسماء رسالة إلى كل الإعلام المزيف، الذي أدعوا أن «أسماء» لم تمت، فيما قالت والدة الراحلة عقب خروجها من المقابر وهى فى حالة إعياء شديد: «الآن أقف ثابتة وأرجوا أن تثبتوا أنتم أيضًا وتهتفوا خلفي (ثوار أحرار هنكمل المشوار).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية