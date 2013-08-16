المئات يشيّعون جثمان أسماء محمد البلتاجي في غياب والدها وهتافات من والدتها

شيع المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، جثمان «أسماء» ابنة القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، من مسجد السلام بمدينة نصر قبل صلاة العصر، حيث تحركت مسيرة بالسيارات في تجاه مقابر «الوفاء والأمل» القريبة من المسجد، ورددوا هتافات: «لا اله الا الله.. الشهيد حبيب الله». ورفع أحد أقارب «أسماء» تصريح الدفن أمام وسائل الإعلام قائلا: «بعض القنوات الفضائية أذاعت كذبًا عدم وفاة أسماء البلتاجى، واكتفى أنصار الإخوان بدخول أقارب الراحلة إلى المقابر فقط». وغاب محمد البلتاجي والد المتوفاه عن الجنازة ومراسم الدفن، وقال أحد الأخوان المشاركين بالجنازة، عن شهادة وفاة أسماء رسالة إلى كل الإعلام المزيف، الذي أدعوا أن «أسماء» لم تمت، فيما قالت والدة الراحلة عقب خروجها من المقابر وهى فى حالة إعياء شديد: «الآن أقف ثابتة وأرجوا أن تثبتوا أنتم أيضًا وتهتفوا خلفي (ثوار أحرار هنكمل المشوار).

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads