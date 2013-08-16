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تركيا تنفي التدخل في شؤون مصر الداخلية

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تركيا تنفي التدخل في شؤون مصر الداخلية تركيا تنفي التدخل في شؤون مصر الداخلية

كتب : أ ف ب منذ 32 دقيقة

نفت تركيا، اليوم، تدخلها في الشؤون الداخلية لمصر بعد أن تبادل البلدان سحب سفرائهما في مؤشر على مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين بعد أعمال العنف الدامية في .

وأعلنت كل من القاهرة وأنقرة، أمس، سحب سفيرها بعد أن دان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ما وصفه بـ"المجزرة" التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية بحق المتظاهرين الإسلاميين، أول أمس.

كما أغضب أردوغان، حليف الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، المصرية المؤقتة بوصفه عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، بالانقلاب العسكري.

ورفض الرئيس التركي عبد الله غول الانتقادات بأن بلاده تتدخل في شؤون مصر الداخلية، وقال إنه يجب اعتبار تصريحات أنقرة "تحذيرات ودية".

ونقلت عنه وكالة دوغان الخاصة للأنباء، خلال زيارته أذربيجان، "إن كل ما حدث هو عار على العالم الإسلامي والعربي". وأضاف أن "أصدقاء مصر يشعرون بالألم. وأشعر بالألم لكل مصري قتل".

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