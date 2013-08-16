وباء خطير لشلل الأطفال ينتشر في الصومال

كتب : ا ف ب منذ 51 دقيقة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن وباء لشلل الأطفال المعدي ينتشر في الصومال حيث يعرقل غياب الأمن المزمن العمل لاحتوائه.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بيان، أن 105 إصابات بشلل الأطفال على الاقل تأكدت حتى منتصف أغسطس في هذا البلد الذي كان يعتبر خاليا من الفيروس منذ 2007.

وأضاف البيان أن هذه الأرقام تجعل من هذا الوضع "أسوأ وباء في بلد لا يستوطن فيه المرض، وينتشر على الرغم من كل الجهود لتطويقه"، وتابع أن أربعة ملايين شخص تم تلقيحهم ضد المرض في عدد كبير من مناطق الوسط والجنوب منذ ظهور الفيروس مجددا في مايو الماضي.

وأوضح البيان أن "العجز عن الوصول إلى كل هذه المناطق يبقى عقبة كبرى في طريق السيطرة على الوباء"، مذكرا بأن الصومال تبقى "واحدة من أصعب وأخطر المناطق لعمل المنظمات الإنسانية"، وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية أعلنت الأربعاء انسحابها من الصومال لأسباب أمنية، جعلت من المستحيل عليها تقديم المساعدات إلى السكان في هذا البلد بعد وجود لها دام 22 عاما.

وتابع مكتب الأمم المتحدة أن 105 أطفال "ظهر عليهم أعراض الشلل مما يعني أن هناك آلافا آخرين يحملون الفيروس على الأرجح ولا تظهر عليهم أعراض المرض لكنهم يستطيعون نقله".

وسجلت إصابات تيضا في كينيا المجاورة، حيث لجأ أكثر من نصف مليون صومالي معظمهم في مخيمات لا تتوفر فيها أي شروط صحية.

وتشهد الصومال حربا أهلية ومحرومة فعليا من أي سلطة مركزية منذ سقوط الرئيس محمد سياد بري في 1991، وتسعى الحكومة الصومالية التي تشكلت في سبتمبر 2012 بدعم المجتمع الدولي إلى بسط نفوذ الدولة على أراضي البلاد.