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حسام عيسى: اجتماع مجلس الأمن استمرار لمحاولات تفكيك الجيش.. والبرادعي «باع الكل»

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حسام عيسى: اجتماع مجلس الأمن استمرار لمحاولات تفكيك الجيش.. والبرادعي «باع الكل» حسام عيسى: اجتماع مجلس الأمن استمرار لمحاولات تفكيك الجيش.. والبرادعي «باع الكل»

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الجمعة 16 أغسطس 2013 15:28

قال الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء، إن انعقاد جلسة لـ«مجلس الأمن» ليل الخميس بخصوص الأحداث التي تشهدها هو جزء من «الهجمة الشرسة لدول الغرب على مصر، من أجل استمرار إرهاب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لتخريبها وتفكيك الجيش»، وأكد أن «الشعب الذي خرج بالملايين في (30 يونيو) لن يسمح بذلك». وأشار، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إلى أن مجلس الأمن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية «يسعى لاستيلاء الإسلاميين على الحكم في مصر مرة أخرى بعدما أطاح بهم الشعب، وذلك لاستكمال مخطط تقسيم المنطقة، والقضاء على آخر جيش بها، لتنفيذ سيناريو (الشرق الأوسط الجديد)، الذي كان يقوم بتنفيذه نظام الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين»، متسائلا «كيف يقبل (مجلس الأمن) بوجود اعتصامات مسلحة تمارس العنف، وتحرض على قتل المواطنين، وحرق المنشآت العامة والخاصة ودور العبادة». وأضاف: «كان يجب على الغرب إدانة الأعمال الإجرامية لأنصار الرئيس المعزول، والاعتداء على أقسام الشرطة، وارتكاب مجازر تتعارض مع الإنسانية في اقتحام الأقسام، التي راح ضحيتها 47 شرطيا»، لافتًا إلى أن «هناك مخططا من جماعة (الإخوان) والتنظيم الدولي لها لإسقاط الدولة، وهو ما يجب على الجميع التصدى له بكل قوة، لأنه مخطط لا يمكن التغاضي عنه، ولن نخشى قوى الخارج المتأمرة معهم». وانتقد نائب رئيس الوزراء تقدم الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، باستقالته من منصبه في هذا التوقيت، قائلا: «البرادعي اتصل بي لأخذ رأيي في عملية فض الاعتصام، وأنهينا الحديث على موافقته على عملية الفض التي اطلع عليها في اجتماع مجلس الأمن القومي، فضلا عن أن وزير الداخلية عرض عليه أيضا خطة فض الاعتصامات، ووافق ولم يعترض على شيء بها». واعتبر «عيسى» أن «خطة فض الاعتصام كانت جيدة للغاية، بدليل أن خسائر (الإخوان) فيها جاءت أقل مما كان متوقعًا»، مشيرًا إلى أن «البرادعي ينظر إلى الإعلام الغربي ولا يرى الكنائس وأقسام الشرطة المحترقة، وقتل 47 من رجال الشرطة على أيدي الجماعات المتطرفة». ولفت إلى أن «استقالة البرادعي جاءت في وقت يشن فيه الغرب هجمة شرسة على مصر وجيشها»، قائلاً: «أنا مندهش من استقالة البرادعي بحجة الإفراط في استخدام العنف، رغم ممارسة أنصار الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين العنف وقيامهم بحرق الكنائس وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة، ألا يرى البرادعي أعمال العنف؟». واختتم مؤكدًا أن «البرادعي أصاب الشعب كله بصدمة، خاصة أنصاره من شباب الثورة، الذين كانوا يعتبروه إلاه وأبا روحيًا للثورة»، قائلاً: «البرادعي باع كل الناس سواء شباب الثورة أو الشعب أو شباب حزب الدستور».

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