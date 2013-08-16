ماذا أفعل فور الشعور بصداع؟

سؤال يبادرنا فى أحيان كثيرة فور الشعور بصداع وكلما زاد الشعور بالصداع زادت رغبتنا الملحة فى معرفة أسباب الإصابة بالصداع ومعرفة الطريقة المناسبة للتخلص منه والوقاية من أعراضه فما هى الخطوات المناسبة للوقاية من الصداع؟

يوضح لنا الدكتور محمد عبد الرحمن، استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن هناك أسبابا عديدة للصداع وفقد يكون عرض لمشكلة ما فى الجسم وقد يكون هو مرض بذاته.

وقد يحدث الصداع غالبا لبعض الأسباب من بينها ارتفاع ضغط الدم أو التهابات بالعين أو بالإذن الوسطى بالإضافة إلى حالات الأم الأسنان القوية كما قد يؤدى الإمساك إلى الإصابة بصداع شديد.

ويقول دكتور محمد إلى أنه من الأمور الواجب القيام بها فور الشعور بصداع هى قياس معدل ضغط الدم.

وقد يكون الصداع مقترنًا ببعض الأعراض الأخرى كنزيف الأنف وهذا يعنى أن ضغط الدم قد تغير وارتفع بشكل مفاجئ.

ويقول دكتور محمد إن الخطورة ليست فى ارتفاع ضغط الدم فهناك أشخاص تتعايش مع هذا الارتفاع ولكن الخطورة هنا فى الارتفاع المفاجئ فى ضغط الدم وهذا ما يؤدى إلى الإصابة بالصداع الشديد ويتبعه بعض الأعراض منها الدوار والزغللة وعدم القدرة العامة على التوازن فضلا عن ضيق التنفس.

وقد يتبع الصداع نزيف فى البول أو فى الأنف وقد يحدث أيضا زغللة فى العين نتيجة لتأثير الضغط على الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الموجودة بالكلى أو القلب أو المخ.

ولا يجب الإكثار من تناول المسكنات التى قد تؤثر سلبا على جدار المعدة وتسبب على المدى البعيد قرحة بالمعدة ولكن يجب المتابعة مع الطبيب فى حالة تكرار الشعور بالصداع ويفضل أن تكون أولى الخطوات هو قياس معدل ضغط الدم وتذكر أسباب الإصابة بالصداع.