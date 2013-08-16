إسرائيل تعتقل ثلاثة ناشطات فلسطينيات من الضفة الغربية

كتب : الأناضول الجمعة 16-08-2013 12:39

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ثلاثة ناشطات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من محافظة نابلس، وذلك خلال زيارتهن لأسيرة محررة في بلدة "كفر قاسم" داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية، زاهر الششتري، "إن قوة عسكرية داهمت منزل الأسيرة المحررة، ورود قاسم واعتقلت كل من الناشطات: ميسر عطياني، ولنان أبو غلمة، ولينا جوابرة، وهن أسيرات محررات"، مشيرًا إلى أنهن كن في زيارة لمنزل قاسم التي أفرج عنها قبل عدة شهور من السجون الإسرائيلية.

ولم يوضح الششتري سبب الاعتقال، كما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق حتى صباح اليوم.