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قيادات "ماسبيرو" تبدأ في حصر المراسلين المنتمين لـ"الإخوان"

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قيادات "ماسبيرو" تبدأ في حصر المراسلين المنتمين لـ"الإخوان" قيادات "ماسبيرو" تبدأ في حصر المراسلين المنتمين لـ"الإخوان"

كتب : انتصار حسني منذ 33 دقيقة

بدأ رؤساء القنوات والشبكات الإذاعية في "ماسبيرو" بإعداد قائمة تضم أسماء المراسلين المعروفين بولائهم لجماعة الإخوان لتسليمها إلى مكتب رئيس الاتحاد، بسبب ما حدث من جانب أحد مراسلي قطاع الأخبار عصر أمس، حين نفى تماما وجود أي اعتصام جديد من جانب الإخوان في مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد، رغم إعلان جميع الفضائيات أن هناك بالفعل استعدادات لاعتصام جديد، إلا أن المراسل أقر أن كل هذه شائعات وأخبار كاذبة من جانب بعض القنوات، وليس لها أي أساس من الصحة، وهذا كان في نشرة الرابعة عصرا.

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