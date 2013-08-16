«الجزيرة»: قوات الأمن المصرية داهمت مكتبنا بالقاهرة

قالت فضائية «الجزيرة» إن قوات الأمن المصرية داهمت مكتبها بالقاهرة، مساء الخميس، بعد مغادرة العاملين به. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن القوات «وضعت أعدادا غفيرة من الشرطة السرية حول المبنى لمنع العاملين بالمكتب من دخوله» . وأشارت «الجزيرة» إلى أن هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«التعسفية» ضدها تأتي رغم مصادرة الأجهزة الأمنية لكل الكاميرات والمعدات وأجهزة البث الخاصة بالمكتب منذ مداهمته في الثالث من يوليو الماضي بعد بيان الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي مباشرة، ولم تُعد المعدات حتى الآن . وقال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب القناة في القاهرة، إن «العاملين بمكتب القاهرة يتعرضون لمضايقات، منها المنع من تغطية المؤتمرات الصحفية والطرد منها، على الرغم من حرص القناة على نقل جميع الآراء» . واعتبرت «الجزيرة» أن «طواقمها في القاهرة تعمل بكل نزاهة وحيادية رغم العراقيل التي تواجهها ومنها منعها من دخول كل المؤسسات الرسمية ومتابعة الأنشطة الحكومية ومصادرة معداتها وملاحقة طواقمها ثم اتهامها بعدم الحياد» .

شبكةعيونالإخبارية

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