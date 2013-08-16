برنت يرتفع صوب 110 دولارات ويتجه لزيادة أسبوعية بفعل اضطرابات مصر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت صوب 110 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، وتوشك على تسجيل ارتفاع أسبوعى، بعد أن أثارت الاضطرابات فى مصر مخاوف بشأن الإمدادات، لكن الارتفاع محدود بسبب قلق من احتمال بدء الاحتياطى الاتحادى الأمريكى فى سحب التحفيز النقدى.

وارتفع برنت إلى أعلى مستوياته فى أربعة أشهر فى الجلسة السابقة، فى ظل مخاوف من احتمال تأثير العنف فى مصر على قناة السويس، التى يمر عبرها جزء كبير من إمدادات النفط العالمية- أو امتداده إلى أنحاء أخرى فى الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 15 سنتا إلى 109.75 دولار للبرميل، وتوشك على تسجيل ارتفاع أسبوعى بأكثر من 1%، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم سبتمبر 19 سنتا إلى 107.52 دولار للبرميل.

وقال بن لو برون المحلل لدى أوبشنز إكسبرس فى سيدنى "الاضطرابات فى مصر لها تأثير بالتأكيد، وتمنع الأسعار من النزول عن حد معين".