ألبان فول الصويا بديل للبن الأم الطبيعى

بعض الأمهات تعانى من مشاكل فى الرضاعة تجعل من الصعب عليها إرضاع طفلها، مما يعرضها لعدد من المشاكل المتعلقة بطرق اختيار اللبن، وكيف يمكن أن تختار اللبن المناسب لطفلها، وهل يوجد لبن مناسب بديل للبن الأم.

كل ذلك يوضحه دكتور إسماعيل بدر استشارى أمرض الأطفال، موضحا أن هناك عدة أسباب لمنع الرضاعة من الثدى تتمثل فى الإصابة بمرض معين أو الإصابة بحالة مرضية مؤقتة كالإصابة بنزلة برد أو الالتهاب الرئوى أو الإصابى ببعض الاضطرابات النفسية وحالات الصرع، وهناك بعض أنواع للألبان تستخدم فى غذاء الطفل كاللبن المجفف أو البودرة.

> وهو أكثر الألبان المستعملة فى تغذية الرضيع، كما أن اللبن المجفف المعقم غير قابل للتلوث مفيد للطفل وهناك لبن الطفل المبتسر ويراعى فيه خفض نسب ملح الصوديوم كى لا يشكل صعوبة وجهدا على الكليتين، وهناك ألبان شبيهه للبن الأم، وهناك لبن آخر يستخدم بعد الستة أشهر الأولى وفيه يراعى زيادة نسبة عنصر الحديد ونسبة البروتين حتى تواكب احتياجات الطفل، وهناك الألبان المجففة العلاجية منها ألبان الارتجاع، وهى تحتوى على مادة لها خاصية هلامية تساعد على عدم ارتجاع الرضاعة عن طريق المرىء وهناك ألبان التقلصات المعوية للأشهر الثلاث الأولى.

> ويتابع بدر، وهناك ألبان فول الصويا، وتستعمل للأطفال المصابين بأعراض الحساسية، وبجانب ذلك فهناك الألبان الخالية من اللاكتوز وتستعمل أثناء فترة النقاهة من النزلة المعوية.