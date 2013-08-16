بالفديو | الآلاف يشاركون فى جنازة اللواء الخطيب ضحية «مجزرة الإخوان» فى كرداسة

كتب : صالح رمضان الجمعة 16-08-2013 07:46

الآلاف يشيعون جنازة الشهيد اللواء مصطفى

شيع الآلاف من أهالى قرية قرقيرة فى الدقهلية والقرى المجاورة لها، بعد ظهر أمس جنازة شهيد الشرطة اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب، مساعد مدير أمن الجيزة، الذى استشهد خلال أحداث قسم شرطة كرداسة، التى وقعت على أيدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد فض اعتصام رابعة العدوية. وعاشت القرية ليلة حزينة بعد علمهم باستشهاد اللواء الخطيب، ابن عم الكابتن محمود الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.

ووقف الآلاف من الأهالى وأسرة الشهيد فى مدخل القرية منذ الصباح، ينتظرون وصول الجثمان، الذى وصل فى تمام الساعة الثانية عشرة، داخل سيارة إسعاف ملفوفا فى علم مصر، وأصر الأهالى على إيقاف السيارة وحمل الجثمان على أعناقهم حتى المسجد المكى بالقرية، لتشييع الجثمان.

وشارك فى الجنازة اللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية الجديد، واللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، وقيادات الشرطة وقوات الدفاع المدنى والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وزملاء الشهيد بمديرية أمن الجيزة

وقام الأهالى بطرد عدد من عناصر الإخوان من أبناء القرية، الذين حاولوا حضور الجنازة ووقعت بعض المشادات الكلامية كادت تتحول إلى معركة إلا أن عقلاء القرية تدخلوا وأوقفوا المشادات.

وقالت ناريمان ابنة الشهيد: «أنا مش قادرة أصدق أن بابا مات» وقالت إنه «عندما سمع بأن الإخوان ذهبوا لاقتحام قسم كرداسة لم يكن مكان شغله، لكنه أول ما عرف ذهب للقسم. لأن بابا كان بيحب شغله وبيحب كل الضباط والعساكر وسجلت على مواقع النت ما يجرى فى القسم وعرفت أن عمو المأمور استشهد هناك وبعدها نائب المأمور، حاولت اتصل على والدى أو السواق محدش رد عليّا كنت هاتجنن، وبعدها عرفت أنه اتخطف وجاء السواق للبيت وحكى لنا ما حدث له، وكل ذلك لم نعرف ماذا حدث لوالدى، فاتصلت بخالى فأكد لى أن بابا استشهد».

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