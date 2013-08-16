دمياط: ضبط 50 من انصار الإخوان لإثارة الشغب

شهود عيان لـ«الوطن»: أجانب و«سيدات مسلحات» بين مؤيدى المعزول

كتب : سهاد الخضرى منذ 10 دقائق

شهدت محافظة دمياط ساعات عصيبة، ليلة أمس، بسبب أحداث العنف، من جانب مؤيدى الرئيس المعزول، احتجاجاً على فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة».

فعلى أصوات طلقات الأعيرة النارية.. اندلعت معركة حامية، فى محيط مسجد «المظلوم بالمينا»، بين عناصر من جماعة الإخوان وقوات الأمن، واحتمى مؤيدو الرئيس المعزول بمستشفى القيادى الإخوانى عيد السلام العشماوى، واتخذوا منه منصة لإطلاق النار على الأهالى وقوات الأمن.

وأوضح الناشط السياسى، معتز عوض، أن عناصر إخوانية رشقت الثوار والأهالى بالحجارة، ثم سرعان ما اشتدت وتيرة الأحداث، عندما أطلق مؤيدو المعزول الخرطوش صوب معارضيهم.

من جانبه.. أكد رضا جاهين، ضابط سابق، بالقوات المسلحة وشاهد عيان، وجود عناصر نسائية بين متظاهرى الإخوان، كانت تحمل السلاح والذخيرة.

كما اقتحم أنصار الرئيس المعزول، مجلس مدينة كفر البطيخ بدمياط، وأجبروا الموظفين على ترك المبنى وسحلوا مواطناً، حاول التصدى لهم، وحطموا محال وكافيتريا، وضع أصحابها على واجهاتها صوراً للفريق أول عبدالفتاح السيسى.

كما قطع الإخوان ميدان الشهابية، وأضرموا النيران فى إطارات الكاوتشوك، وسُمع دوى إطلاق أعيرة نارية باتجاه مركز شرطة دمياط، وحاولت عناصر إخوانية اقتحام قسم شرطة ثانى دمياط، ولكن اللجان الشعبية تصدت لهم، وتوجهت عدة لجان على مدار يومى أمس وأول أمس لديوان عام المحافظة بعد وصول معلومات لشباب الثورة والأهالى عن تحركات إخوانية لحرق ديوان عام المحافظة، وتم تأمين المبنى.

وشهد محيط مبنى الأمن الوطنى ومنطقة الأعصر معارك ضارية وحرب شوارع استمرت 4 ساعات، وألقى مؤيدو المعزول زجاجات المولوتوف، على مبنى الأمن الوطنى، ما أدى لحرق مكتب الاستعلامات وعدد من المقتنيات، واقتحم عدد منهم المبنى، ولكن سرعان ما تجمهر أهالى الأعصر لحماية الضباط والجنود من القتل.

وكشف أيمن خلف، شاهد عيان، عن رصده أشخاصاً ذوى ملاح آسيوية، تلقى قنابل المولوتوف على الأهالى.

وأكد علاء الخضرى، شاهد عيان، اقتحام الإخوان مبنى الأمن الوطنى، ومحاولة إحراقه، ما دفع الأهالى إلى التدخل لإنقاذه، كما أطلقت مجموعة منهم الخرطوش على السيارات الخاصة الواقفة أمام المبنى.

وأفاد شهود عيان لـ«الوطن» بمشاركة أحد العناصر السورية فى أحداث الاعتداء على مبنى الأمن الوطنى وتم اقتياده لقوات الشرطة.

ووقعت مناوشات بين أهالى قرية سيف الدين مركز الزرقا، أحد معاقل الإخوان، وبين مؤيدى المعزول بعد انطلاقهم بمسيرة من مسجد النصر، بسبب الهتافات المناهضة للقوات المسلحة.

من جانبه.. أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور حمدى حواس إصابة 30 شخصاً فى اشتباكات الأربعاء الماضى، فيما قدرتها مصادر أخرى بـ 64 إصابة.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمنى «للوطن» ضبط 50 من مؤيدى المعزول بتهمة إثارة الشغب وترويع الآمنين وحيازة أسلحة وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، فيما أعلنت مديرية أمن دمياط عن احتجاز 7 متهمين بالتحريض على محاولة اقتحام مبنى الأمن الوطنى بالمحافظة، وإطلاق الأعيرة النارية على الأهالى.