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«ماسبيرو» يطيح بـ 6 قنوات من البث الفضائى ترشيداً للنفقات

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«ماسبيرو» يطيح بـ 6 قنوات من البث الفضائى ترشيداً للنفقات «ماسبيرو» يطيح بـ 6 قنوات من البث الفضائى ترشيداً للنفقات

كتب : انتصار حسنى منذ 41 دقيقة

استمرارا لسياسة التقشف التى يتبعها ماسبيرو مؤخرا، ستكون هناك بوادر أزمة وشيكة، سيواجهها كل من عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ودرية شرف الدين، وزيرة الإعلام، من جانب العاملين فى القنوات الإقليمية من (الثالثة وحتى الثامنة) وذلك بعد الاتفاق الذى تم بين رئيس الاتحاد وشركة «نايل سات»، بخصوص إعادة جدولة مديونيات ماسبيرو للشركة، والتى تعدت الـ132 مليون جنيه.

تم الاتفاق على زيادة القسط الشهرى لتسديد هذه المديونية من 5 إلى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعادة تخفيض نفقات الاتحاد مع «نايل سات» بخصوص عدد الترددات الفضائية التى يستأجرها التليفزيون على القمر الصناعى ويتم بث جميع قنواته الأرضية عليها بشكل فضائى، وبناء على هذا تم الاتفاق على رفع القنوات الإقليمية جميعا من على «نايل سات» وإعادة ترددها للشركة والاكتفاء فقط بوجودها على الترددات الأرضية، وبذلك سيوفر ماسبيرو حوالى 30 مليون جنيه. حالة من الغضب الشديد انتابت العاملين فى القنوات الإقليمية، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام ماسبيرو، احتجاجا على هذا القرار.

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