استشارى: تناول ثمرة مانجو يحميك من الإصابة بالسرطان

من منا لا يعشق تلك الفاكهة فاكهة المانجو Mango ولا يعشق طعمها حلو المذاق، ولكن هل فكرت يوما فى فوائد ثمار المانجو بالنسبة لجسم الإنسان.

قال الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة، إن المانجو هى فاكهة استوائية تظهر فى فصل الصيف، وتزرع فى كثير من دول العالم وتظهر بمصر بصورة كبيرة ويقبل عليها المصريون بشدة.

وتعود فائدة ثمار المانجو إلى أنها مخزن طبيعى للفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، وهى من المركبات المفيدة للمانجو فهى تحتوى على مضادات الأكسدة الفينول ومركبات الكاروتين (جاللو تانينز، ألفا كاروتين وبيتا كريبتوزانتين) التى تحميك من الإصابة بأمراض السرطان.

وأشار إلى أن المانجو تحتوى على إنزيمات تعمل على تهدئة المعدة كما تستخدم المانجو لإيقاف النزيف وتقوية القلب وتنشيط الذهن، وهى تعمل على بناء الدم وتساعد فى حالات الإصابة.

كما تحتوى ثمار المانجو على كميات كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم، والتى تساعد على إزالة تشنجات وتقلص العضلات وعلاج التوتر، وتعتبر المانجو واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالبيتاكاروتين، وهى مادة مضادة للأكسدة وأيضاً مجموعة فيتامين "ب" التى تساعد على تقوية الجهاز العصبى، ويوجد بالمانجو أيضاً حامض الجلوتامين الذى يعد الغذاء المثالى للمخ من أجل التركيز والذاكرة.

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