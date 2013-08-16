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«مجلس الأمن» يحث المصريين على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس

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«مجلس الأمن» يحث المصريين على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس «مجلس الأمن» يحث المصريين على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس
حث مجلس الأمن الدولي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، جميع الأطراف في على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وذكرت الرئيسة الدورية للمجلس السفيرة الأرجنتينية، ماريا كريستينا بيرسيفال، للصحفيين، بعد اجتماع مغلق، الجمعة، أن «أعضاء المجلس يرفضون جميع أشكال العنف». وقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، جان إلياسون، تقريراً حول الوضع في مصر عقب مقتل أكثر من 500 شخص وسقوط  آﻻف المصابين في فض احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم، معتبرين أنه «من الضروري إنهاء العنف، وأن الشعب المصري بدون عنف يمكن أن يمضي قدما نحو المصالحة الوطنية». وطالبت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس جميع الأطراف بضبط النفس لتفادي تكرار أحداث عنيفة.
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>وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، ظهر الخميس بتوقيت نيويورك، لبحث الوضع في مصر عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الأربعاء، بميداني «رابعة العدوية والنهضة»، والذي أسفر عن مقتل 578 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص، حسبما أفادت وكالة رويترز، بعدما قالت مصادر دبلوماسية في مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة، إن فرنسا وبريطانيا وأستراليا طالبت معا بـ«عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الوضع في مصر».    

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