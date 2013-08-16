مجلس الأمن يندد بتفجير الضاحية الجنوبية في بيروت

كتب : ا ف ب منذ 7 دقائق

ندد مجلس الأمن الدولي بشدة بالاعتداء الدموي الذي وقع أمس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل، ودعا اللبنانيين إلى "الامتناع عن الانخراط في الأزمة السورية".

وفي بيان صدر بالإجماع، أشار أعضاء مجلس الأمن الـ 15 إلى "ضرورة ملاحقة المسؤولين" عن الاعتداء الذي وصفوه بأنه "عمل شنيع".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع اللبنانيين إلى المحافظة على الوحدة الوطنية أمام محاولات ضرب استقرار البلد". وأشاروا أيضا إلى "الأهمية بالنسبة لجميع الأطراف اللبنانية الامتناع عن أي انخراط في الأزمة السورية طبقا لإعلان بعبدا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أدان في وقت سابق هذا الاعتداء ودعا اللبنانيين إلى الوحدة.