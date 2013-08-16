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سياسى لبنانى يحمل سليمان مسئولية انفجار ضاحية بيروت

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سياسى لبنانى يحمل سليمان مسئولية انفجار ضاحية بيروت سياسى لبنانى يحمل سليمان مسئولية انفجار ضاحية بيروت

رئيس تيار "التوحيد" وئام وهاب أن "المسئولية فى انفجار الضاحية تقع بداية على عاتق الرئيس اللبنانى ميشال سليمان ولو حتى دون أن يدرى لأنه بمجرد أن قام بحملة على "حزب الله" ساهم بكشف ساحة الضاحية الجنوبية"، على حد قوله.

وقال وهاب إن "كل شخص له علاقة بهذا الانفجار سيُطال سواء فى لبنان أو فى الخارج ولا يظن أحد أن أى عاصمة فى العالم يمكن أن تحميه".

ورأى أن "التفجير الذى استهدف الضاحية كان متوقعا، كما من المتوقع وقوع انفجرت أخرى"، مشيراً إلى أن "انتحاريا هو من قام بتنفيذ هذه العملية".

وعن قضية خطف المطرانين فى حلب.. قال وهاب الذى يعد من أقرب السياسيين اللبنانيين إلى سوريا أن "الخاطفين يتبعون تنظيم "القاعدة"، مشيراً إلى أن "أحد المطرانين وهو يوحنا إبراهيم قد قتل فيما المطران الآخر لازال موجوداً بيد الخاطفين فى حلب وعلى مقربة من الحدود التركية".

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