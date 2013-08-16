بان كى مون يدين انفجار الضاحية الجنوبية فى بيروت اليوم

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون انفجار السيارة المفخخة فى الضاحية الجنوبية فى بيروت اليوم، وأعرب عن تعازيه للقتلى وتعاطفه العميق مع المصابين.

وقال الأمين العام فى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسمه إن "أعمال العنف التى وقعت اليوم غير مقبولة تماما ولا تؤدى إلا لتعزيز تصميم المجتمع الدولى على مواصلة دعم الأمن والاستقرار فى لبنان فى وقت تموج فيه المنطقة باضرابات شديدة".

وحث الأمين العام جميع اللبنانيين على أن يبقوا متحدين، ودعا إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والتركيز على الحفاظ على الأمن والاستقرار فى لبنان، وأعرب عن أمله أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة فى أقرب وقت ممكن.