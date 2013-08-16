تعرف على أعراض أنواع مرض السكر

قال الدكتور عادل محمود أستاذ الأمراض الباطنية العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الأعراض البدائية والأولية للتعرف على الإصابة بمرض السكر هى التبول الزائد أكثر من عدة مرات والعطش المتكرر ونقص الوزن، على الرغم من الأكل الطبيعى وحدوث التهابات متكررة بالجلد.

> كما أكد أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة عين شمس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يوجد نوعان للإصابة بمرض السكر النوع الأول يكون نتيجة لحدوث التهاب مناعى فى الخلايا "بيتا" المسئولة عن إفراز الأنسولين البنكرياس، فبالتالى تكون نسبة الأنسولين بالدم غير موجودة ويجب العلاج فى هذه الحالة بالأنسولين.

وأشار إلى أن أعراض النوع الأول من السكر الآتى: يكون سن المريض أقل من 30 عاما، ويكون المريض أكثر عرضة لحدوث غيبوبة سكر أستون ويكون الوزن نحيف إلى طبيعى.

> أما النوع الثانى من مرض السكر، يكون السبب الأساسى فى حدوثه وراثة لأن الجسم يفرز كميات قليلة من الأنسولين مع مقاومة الجسم للأنسولين، لذلك يوصى الطبيب بتناول الأقراص أو الأنسولين لأن نسبة الأنسولين تكون بالجسم غير نشطة، موضحا أن أعراض النوع الثانى يكون الشخص المصاب بالمرض سنه أكثر من 40 عاما مع وجود تاريخ مرضى للسكر فى الأسرة، ومع حدوث أى حالات حزن تظهر علامات النوع الثانى نظرا للاستعداد الوراثى.

كما أوضح الطبيب أن جهاز السكر المنزلى لم يوضح الإصابة بمرض السكر وهو جهاز يستخدم للمتابعة فقط لمرضى السكر، فللتأكد من الإصابة بمرض السكر يجب إجراء التحليل المعملى.

كما نصح بأنه يجب المحافظة على الوزن وممارسة الرياضة بشكل منتظم للوقاية من المرض، خصوصا للمرضى الذين يوجد لديهم تاريخ وراثى لمرض السكر.