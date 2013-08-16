الإخوان يخترقون حظر التجوال وينظمون مسيرة سيارات بطور سيناء

طافت جماعة الإخوان المسلمين بمسيرة سيارات بمدينة طور سيناء بالسيارات بشوارع العاصمة مرددين شعارات معادية للقوات المسلحة والشرطة وإذاعة الأغانى الدينية.

كما قام أنصار الإخوان بجنوب سيناء، بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أثناء مرور مسيرة بالسيارات أمام كنيسة النبى موسى بطور سيناء، مخترقين حظر التجوال الذى تم تطبيقه بالمحافظة من الساعة السابعة مساء اليوم عدا شرم الشيخ.

وأفاد مصدر تنفيذى بالمحافظة أنه نظرا لهدوء المحافظة واستقرار الأوضاع بها، وعدم حدوث أى انتهاكات قد تؤثر على الأمن العام، فإن الحظر لا يتم تطبيقه بشكل مباشر عدا الطريق الدولى الذى يحظر عليه مرور السيارت وقت ساعات الحظر، ويتم إيقاف السيارات بالأكمنة على طول الطريق حتى فك الحظر فى الصباح الباكر.