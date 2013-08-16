الآلاف في البرلس يشيعون جثمان الجندي الذي استشهد في أحداث "كرداسة"

كتب : كرم القرشى الجمعة 16-08-2013 00:50

شيع الآلاف من أهالى قرية برج البرلس بكفر الشيخ، جنازة الجندي الشهيد نصر ممدوح الخواجة، 21 عاما من قوات الأمن المركزى، الذي لقي مصرعه في أحداث قسم شرطة كرداسة.

وكان أهالى القرية قد استقبلوا جثمان الشهيد، مساء أمس، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة بمسجد الصيادين بمنطقة شورى بالقرية، وتمت تغطية الجثمان بعلم مصر، وتحولت الجنازة الحاشدة إلى مظاهرة ضد الإخوان حيث هتف المشيعون، "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

وحمل المشيعون صورا للشهيد والأعلام المصرية، وشارك فيها قيادات من وزارة الداخلية والجيش، وأطلق أهالى المتوفى الزغاريد، وبعد انتهاء الجنازة طاف أهل المتوفى فى مسيرة مؤيدة للقوات المسلحة والشرطة، ومناهضة للإخوان ومرددين "الإخوان أعداء الدين".

وقال أحد المشيعين أن الجندى الشهيد كان مرتبطا بإحدى الفتيات ويستعد للزواج بعد عيد الأضحى المبارك.