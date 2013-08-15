استشارى: المغص المتكرر والأرق أعراض طبيعية تمر بها المرأة عقب الولادة

سألت قارئة، أعانى من ألام بصفة مستمرة وتشبه إلى حد كبير ألام الدورة الشهرية، فهل ذلك مرتبط بالولادة؟.

أجاب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، موضحا أن الرحم بعد القيام بعملية الولادة يبدأ فى الانقباض حتى يقدر على دفع المخلفات الموجودة به للخارج، مما يؤدى للشعور بمغص متكرر يؤلم كثيرا السيدة، ويشعرها بالأرق.

وأشار إلى أن هذه الانقباضات تحدث فى الأسبوع الأول بعد الولادة ثم بعد ذلك تختفى لذا على المرأة عدم القلق، طالما أن ذلك الأمر يتم بشكل طبيعى دون أى مشاكل صحية، وهذا يؤدى لنزول كمية كبيرة من الدم مع الشعور بألم فى منطقة الثديين، وكل ذلك تشعر به المرأة، ناصحا بأنه لا داعى للقلق، فطالما أنه يتم بشكل طبيعى فلم تحدث خطورة على صحة المرأة، لذا لابد من التعامل مع الأمور بشكل طبيعى وعدم تهويلها حتى يمكن التفاعل معها.

وأوضح أن كل هذه الأعراض التى تمر بها المرأة تحدث ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة الأمر الذى يوتر المرأة ويشعرها ببعض القلق، مما يتطلب مساندة زوجها لها حتى تتمكن من اجتياز تلك المرحلة بأمان دون أضرار قد يتسبب فيه القلق والتوتر بالنسبة للمرأة، وخاصة تلك التى تمر بتجربة الولادة لأول مرة.